Ärztekammer: Offener Machtkampf in Steinharts Fraktion

Die „destruktive Dynamik“ müsse „schnellstmöglich beendet werden, um die Zukunft unseres Vereins sichern zu können“, begründet er in einem internen Schreiben seinen Schritt.

"Tömböl handelt hinterrücks"

Am Mittwoch holte wiederum Steinhart in einem Schreiben an die Mitglieder, das dem KURIER vorliegt, zum Gegenschlag aus. Darin schreibt er über Tömböl: „Er trägt wesentlich zur Spaltung der Fraktion bei und handelt hinterrücks.“ So habe er „hinter meinem Rücken für meine Abwahl“ geworben.