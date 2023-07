Ambulanzgebühr: Warum das nicht geklappt hat

Verfassungswidrig

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob die Gebühr Wochen später auf – allerdings nicht wegen inhaltlicher Widersprüche, sondern aufgrund von Kundmachungsfehlern.

Nur wenige Wochen später beschloss der Nationalrat erneut eine modifizierte Ambulanzgebühr. Doch auch diese hielt nicht: Im März 2003 wurde sie vom VfGH endgültig abgeschafft – wieder aus formalen Gründen.

Die Oppositionsparteien unterstellten der Regierung in den 2000ern, mit der Gebühr Budgetlöcher zu stopfen. Das stimmte nur bedingt. Das eigentliche Problem war die hohe Zahl an Ausnahmen: Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger waren fast 93 Prozent der Fälle in den Ambulanzen von der Gebührenpflicht ausgenommen – die Kosten der Verwaltung überstiegen somit die Einnahmen um ein Vielfaches.