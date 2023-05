ORF besetzt Schlüsselposition im Programm neu

Die Unterhaltung ist eine Schlüsselposition im TV-Geschäft – auch im ORF. Erst recht, weil es nun für den Öffentlich-Rechtlichen unter Führung von Roland Weißmann nicht mehr nur um die Publikumsansprache via ORF1 und ORF2, sondern auch in der digitalen Welt gehen wird. Mit der Ausdehnung der Gebührenpflicht via Haushaltsabgabe auf Streamer wird man sehr wohl verstärkt auch für dieses international orientierte, junge Publikum etwas bieten müssen. Die neue Leitung der Unterhaltung wird demnach so etwas wie Aufbruchsstimmung vermitteln können müssen.