Nach Kür zum ORF-NÖ-Chef: interimistische Nachfolger für Hofer

Die Funktion des Channel-Managers von ORF2 übernimmt der bisherige Programmplaner des Senders Michael Andersch. Der gebürtige Niederösterreicher begann seine ORF-Laufbahn 1988 als Redakteur in der Abteilung Film und Serien. 2003 wechselte er in die ORF Programmplanung und war dabei für die Leitung Abspannpromotion und Planung zuständig. 2011 wurde Andersch für vier Jahre Leiter der ORF-Promotion, bis er 2015 in der Programmplanung zuerst die stellvertretende Leitung und dann interimistisch die zentrale Programmplanung übernahm. In den vergangenen turbulenten Jahren seit 2018 war Andersch Programmplaner von ORF2.