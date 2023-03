Alexander Hofer neuer Direktor des ORF Niederösterreich

Der neue Landesdirektor sprach in einer ersten Stellungnahme nach der Wahl von einer „bewegenden Stunde“. Es gebe einiges zu tun. Er will „die eine oder andere Verwerfung oder Verwundung, die die intensive Diskussion (über die Affäre Ziegler, Anm.) gebracht hat, überwinden.“ Das sei ihm ein großes Anliegen. „Jeder Zweifel an der Unabhängigkeit der Berichterstattung, ob in der Zentrale oder im Landesstudio, ist riskant für das ganze Haus.“

Entlang der Gesamtlinie des ORF will Hofer das Landesstudio noch viel stärker „zu einer Plattform der Gesellschaft“ machen. „Das soll keine Plattitüde sein, das heißt Türen aufmachen, Diskussionen ermöglichen und anregen und verschiedene auch kontroversielle Standpunkte zuzulassen. Das Land bestmöglich objektiv abbilden.“