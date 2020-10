Unterhaltungschef Gastinger: "Gibt bei ServusTV keine Denkverbote“

Eine Ihrer ersten Taten war deshalb eine Österreich-Version von „Bares für Rares“?

Die Marke ist in Österreich äußerst beliebt. Das wussten und wissen wir, weil wir seit Jahren die deutschen Ausgaben mit ROMY-Preisträger Horst Lichter über den Nachmittag und im Vorabend ausstrahlen. Dieses Format ist sympathisch und funktioniert auf der ganzen Welt: „Bares für Rares“ wurde nach Australien verkauft, läuft in England, geht extrem erfolgreich in Frankreich oder auch in Holland. Es war aber ein gewisses Wagnis, auch in den Augen des Lizenzgebers ZDF, dass ServusTV als erste Sender überhaupt dieses Format zur Abendshow mit 90 Minuten Länge gemacht hat – und das mit Erfolg: "Bares für Rares" läuft mit um die 170.000 Zuseher am Sonntagabend. Wie wir das umsetzen, hat über die Grenzen interessiert und ich war im Februar noch in London, um darüber zu referieren. Es war eine Überraschung für viele, dass es nicht nur eine Nachmittagsendung ist, sondern auch für die Sonntagabend-Prime-Time.

Es gab ja einen Wechsel in der Moderation der österreichischen Ausgabe.

Mit Willi Gabalier geben wir der Show nun einen ganz eigenständigen Charakter. Dass "Bares für Rares" eine tolle Marke ist, ist das eine. Sie muss aber auch für den Sender zur Marke werden. Mit einem Moderator wie Willi Gabalier wird die Sendung neu aufgeladen, bekommt eine speziell österreichische Note. Wir haben deshalb von vorn herein gesagt: Willi, du bist, wie du bist – mit deinem Gewand, mit deinem Bart, mit deinem steirischen Dialekt. Wir waren überzeugt, dass die Zuseher ihn lieben werden – und so ist es auch. Gabalier geht auf die Leute ein, redet mit ihnen, wird vor der Kamera immer sicherer – er ist einfach ein lieber Mensch mit einer tollen, positiven Ausstrahlung. So einer muss nicht gecoacht werden - von denen gibt es ohnehin schon genug auf den Bildschirmen. Da funktioniert ServusTV auch etwas anders als andere Sender: Authentizität ist für uns der Schlüssel zum Publikum und dessen Rückmeldungen sind großartig. Wir haben auch den Kollegen vom deutschen "Bares für Rares" eine Sendung geschickt und die haben Willi wegen seiner Art bereits zum „österreichischen Lichter“ erkoren.

Wie sind Sie zu Willi Gabalier gekommen?

Wir haben im Sommer vor einem Jahr das Konzert von Andreas Gabalier im Münchner Olympia-Stadion für ServusTV produziert. Wir haben dazu auch ein Porträt gedreht, in dem die Familie zu Wort kam. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich ihn nur als hervorragenden Tänzer vom ORF. Bei der Premiere des Films habe wir einander kennengelernt und ich hab zu ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider gemeint, dass Willi von seiner Art her eine Sendung präsentierten könnte. Außerdem hab‘ ich damals von ihm erfahren, dass er Kunsthistoriker ist, alte Möbel liebt und ein uraltes Bauernhaus besitzt – sympathisch und kompetent, mehr geht fast nicht.