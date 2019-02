Orbán-Blatt nimmt Namen von Oppositionszeitung an

Genau vier Jahre nach dem „G-Tag“ erschien also am Mittwoch die erste neue Ausgabe von Magyar Nemzet, auch der Internetauftritt wurde umgebaut. Als hätte es die Zeit zwischen 2015 und 2018 nicht gegeben, schreibt das nunmehrige Regierungsblatt: „Nach vier Jahren ist Magyar Nemzet zurück. Und wieder an der Front des geistigen Freiheitskampfes.“

Wenn man sich die reinen Fakten ansehe, sei Magyar Nemzet am 11. April 2018 eingestellt worden, in Wahrheit sei die Zeitung aber schon Jahre früher gefallen – am 6. Februar 2015. Seit dem „G-Tag“ habe das Blatt „seine eigene Vergangenheit verleugnet“.

Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Mittwoch bereits ein Foto auf Facebook veröffentlicht, auf dem er die erneuerte Magyar Nemzet liest. Das Posting hat die Zeitung gleich auf die eigene Startseite gesetzt.