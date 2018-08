Ungarn: Fernsehsender HírTV wird umgefärbt

In welche Richtung es gehen wird, ist klar: Schon am Vorabend war laut ungarischen Medienberichten das Sicherheitspersonal ausgetauscht worden – zuständig ist nun eine Firma, die aus dem Umfeld der Regierungspartei Fidesz stammt. Am gestrigen Mittwoch wurde dann die neue Führungsriege bekanntgegeben – die aus regierungsnahen Kreisen stammt. Und es kam bereits am selben Tag zu ersten Entlassungen von kritischen Journalisten – darunter die beliebte Moderatorin Olga Kálmán. Ihre am Abend auf dem Programm stehende Diskussionssendung konnte sie nicht mehr moderieren. Statt der planmäßigen Wiederholung zu Mittag wurde eine Rede von Ministerpräsident Orbán übertragen.