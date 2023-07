Österreicher Matthias Settele verlässt slowakischen Marktführer TV Markiza

Der österreichische TV-Manager Matthias Settele (56) verlässt nach zehn Jahren das slowakische TV Markiza. Das hat der Sender am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Nachfolger wird der Slowake Peter Gazik, der zuletzt die Mobilfunkunternehmen Yettel in Ungarn und O2 in der Slowakei geleitet hat. Beide Firmen stehen heute im Eigentum von PPF, der tschechischen Investment Holding von Renate Kellnerova, die zuletzt unter anderem Anteile an ProSiebenSat.1-Gruppe erworben hat.

Settele verlässt Markiza auf eigenen Wunsch: "Ich bin dankbar für die Zeit mit dem großartigen Team von TV Markíza. Doch nach zehn Jahren habe ich darum gebeten, die Verantwortung an einen neuen Manager zu übergeben. Wir haben gemeinsam viel erreicht und TV Markíza zum führenden Fernsehsender und Betreiber der besten lokalen Streaming-Plattform gemacht. Jetzt ist es für mich an der Zeit, Neues zu wagen. Schlicht und einfach: Wenn es am schönsten ist, soll man gehen.“