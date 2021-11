"Österreich ist ein failed State" - Lockdown-Chaos am Runden Tisch

Er zweifelt offenbar an der Durchführbarkeit. Loacker: „Man kann es beschließen, dann steht ein schöner Text da, aber es bringt uns keinen Schritt voran.“ Die Leute würden dadurch nicht mitgenommen, eine solche Maßnahme löse nur „Widerstand und Rebellion“ aus. Aber: „Dieses 2G wird uns noch lange begleiten. Und wer sich nicht impfen lässt, muss wissen: Kein Fußballspiel, kein Eishockeymatch, kein Restaurantbesuch, kein Barbesuch, keine Skipiste, für viele Monate. Und das ist eine ehrliche und kontrollierbare Aussage.“

Das hätte Gaby Schwarz (ÖVP) wohl auch gerne gesagt. Sie nickte zustimmend. Blickte dann aber auf den Bildschirm mit dem FPÖ-Mann Kaniak, der sagte: „Bis es der Verfassungsgerichtshof aufhebt.“

„Wir lernen aus den Fehlern“

Schwarz, die auch stellvertretende Klubchefin und Generalsekretärin ist, verteidigte die Krisenkommunikation der Regierung. Es sei im Sommer nicht abzusehen gewesen, dass das Impfangebot nicht ausreichend angenommen werde. „Ich halte recht wenig vom immer wieder zurückgreifen und wer hat alles …“

„Das wollen wir heut aber schon diskutieren“, sagte Leitner, der noch einmal zusammenfasste: „Ob es ein Fehler war, so lang zuzuwarten, dann doch dem Lockdown für die Ungeimpften zuzustimmen, auch das hat relativ lange gedauert, wir kennen auch die Genesis des heutigen Lockdowns in Salzburg und Oberösterreich, dem noch vor wenigen Tagen exakt gegenteilige Aussagen vorangegangen sind, was jetzt nicht unbedingt bei den Menschen dazu führt, dass sie ein stringentes Krisenmanagement erkennen …“

„Wir lernen aus den Fehlern“, sagte Schwarz.

Leitner: „Das war also ein Fehler, das so zu kommunizieren?“

Schwarz: „Es ist im hinterher immer leicht zu sagen: Das hat alles nicht funktioniert, das und …“

„Jaja, wir müssen ja nicht lange darauf herumreiten, aber Sie sehen es als Fehler …“

„Nein“

„Ah, doch nicht?“

Sie würde gerne ausreden, erklärte Schwarz und sagte: „Die Krisenkommunikation zu diesem Zeitpunkt war richtig. Die Inzidenzen im Sommer waren niedrig. Warum hätten wir kommunizieren sollen, dass die Pandemie für die Geimpften nicht vorbei ist?“

Die Antwort auf diese rhetorische Frage ist sehr einfach. Wir sehen sie in einem bundesweiten Lockdown, der ab Montag gilt.