Neues YouTube-Format "Politik:Oida" startet mit Episode über die ÖVP

Politik für eine junge Zielgruppe

Die Idee des neuen Formats „Politik:Oida“ sei es, „aktuelle politische Entwicklungen für eine breite und vor allem junge Zielgruppe aufzubereiten", erklärt Apfl. Hinter "Politik:Oida" stehen – unterstützt vom Hashtag-Team – die Filmemacher Moritz Wehr und Journalist Emil Biller.

Neben Ausschnitten öffentlicher Auftritte und Interviews von ÖVP-Politikern gibt es in der Auftaktfolge auch Gespräche mit Experten zu sehen, u. a. mit Politikberater Thomas Hofer und Verfassungsjurist Heinz Mayer. Circa eine dreiviertel Stunde lang ist die erste Episode, in weiterer Folge sollen zusätzliche Clips wie etwa einzelne Experteninterviews daraus in einer längeren Version auf YouTube erscheinen.