Neues Magazin "Qamar": "Wir wollen Muslime in ihrer Vielfalt zeigen"

Dass es eine solche Zeitschrift braucht, habe er in den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt. „In Österreich und auch in Deutschland wird Politik gerne auf dem Rücken von Musliminnen und Muslimen gemacht. Entsprechend ist die Berichterstattung auch eher negativ“, so Beganović. „Ich will auch nicht leugnen, dass es Probleme in der Community gibt, aber wenn man sich in der Berichterstattung nur auf diese Themen beschränkt, entsteht ein verzerrtes Bild. Dem wollen wir mit Qamar entgegenwirken und Musliminnen und Muslime in ihrer Vielfalt präsentieren.“

So finden sich in der ersten Ausgabe des Magazins, das vierteljährlich erscheinen soll, u. a. ein Erfahrungsbericht einer Studentin über Diskriminierung bei der Arbeitssuche, ein Interview mit einem muslimischen Gefängnisseelsorger sowie ein Gespräch über Psychotherapie in der muslimischen Bevölkerung. Wenn man Vertrauen schaffe und Mitgefühl zeige, könne man alle Themen ansprechen, sagt Beganović. Zielgruppe von Qamar seien Muslime genauso wie interessierte Nicht-Muslime.