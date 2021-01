Melisa Erkurt: Journalismus für junge Menschen auf Instagram

Die Journalistin und Bildungsexpertin Melisa Erkurt hat beim ORF-"Report" wieder aufgehört. Sie gründet nämlich ein eigenes Medium: Ein Netzwerk von jungen Menschen für junge Menschen.

Erkurt, die im Vorjahr mit „Generation Haram“ eines der meistdiskutierten Bücher über das heimische Bildungswesen veröffentlicht hat, setzt ihre Erfahrungen aus Workshops mit Schülerinnen und Schülern um und startet mit dem Magazin Biber das „Biber Newcomer-Netzwerk“, das heute, Mittwoch, an den Start geht. Der Name: Die Chefredaktion. Ein Spiel mit bestehenden Machtstrukturen in der Medienbranche, die jungen migrantischen Menschen oft verschlossen bleiben. „Und außerdem spielt es mit dem Wort Boss“, sagt Erkurt zum KURIER. Sie selbst hat sich den Jobtitel „Programmdirektorin“ gegeben – eine Anspielung auf die gleichnamige mächtige Position im ORF.