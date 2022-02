Neuer Netflix-Hype aus Südkorea: Die Hölle, das sind die anderen Schüler

Parallelen

Ein brutaler Überlebenskampf in Südkorea, dunkelgrüne (Schul-)Uniformen und etwas Gesellschaftskritik – es gibt nicht nur ein Wiedersehen mit Elementen aus „Squid Game“, sondern auch mit Darstellerin Lee Yoo-mi.

Das System „Follow the hype“ scheint für Netflix aufzugehen. „All of Us Are Dead“ steht bereits in vielen Ländern an der Spitze der Charts. Der Teenie-Horror ist rasant inszeniert, es gibt auch ein paar nette Einfälle. Im Vergleich zu "Squid Game" wird die zwölfteilige Serie aber recht konventionell erzählt. Und auch das Genre Zombiefilm wird hier nicht neu erfunden.