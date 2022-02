Aktuelle Auswertungen zeigen, dass noch nie so viele Horrorfilme und -serien produziert wurden wie heute. Der Anstieg über die letzten Jahrzehnte ist frappant und hat zum Teil auch mit dem Streaming zu tun (siehe Grafik unten).

Nicht umsonst ging „The Walking Dead“ bereits in die elfte Staffel, und aktuell führt die südkoreanische Zombie-Serie „All of Us Are Dead" sogar die Netflix-Charts an.

Der deutsch-französische Kultursender Arte scheint es nun aber übertrieben zu haben. Man zeigte den Genreklassiker „Zombie 2“ („Day of the Dead“) von George A. Romero unzensiert. Aus einem „bedauerlichen Versehen“, wie in Straßburg beteuert wurde. Man habe übersehen, dass die Urversion in Deutschland aus Jugendschutzgründen verboten ist. Nun hat man den indizierten Streifen aus dem Jahr 1985 (auch in Frankreich) aus der Mediathek verbannt.

Interessant ist, dass sich Arte davor noch rühmte, „den Horrorfilm mit Kultstatus in seiner unzensierten Originalversion“ zu zeigen. In dem Pressetext wurde sogar auf die schwierige Geschichte des Films in Deutschland hingewiesen.

Zombie-Fans können zu diesem Wischiwaschi wohl nur sagen: Die Untoten werden euch schon noch heimsuchen!