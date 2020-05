Südkorea ist von seinem verfeindeten Bruder Nordkorea durch eine entmilitarisierte Zone getrennt. Seit 1948 ist es eine Republik und damit nicht kommunistisch geprägt. Nachdem Nord- und Südkorea 1991 einen Nichtangriffspakt unterzeichneten, nähern sich die beiden Staaten seit 2000 langsam wieder aneinander an. Landschaftlich ist Süd-Korea durchaus reizvoll, finden sich hier doch neben den zahlreichen Bergen gerade im Süden viele Inseln, Buchten und Halbinseln. Für Urlauber ist vor allem die Millionenstadt Seoul, die heute ein modernes Handelszentrum ist, ein Muss. Hier kann man den Changdokkung-Palast oder den Kyongbokkung-Palast besichtigen und auch ansonsten finden sich in Seoul jede Menge historische Denkmäler der letzten Jahrhunderte. Fehlen darf aber auch nicht ein Abstecher nach Kyongju an der Südküste: Laut UNESCO ist dies eine der zehn wichtigsten historischen Städte unserer Erde.