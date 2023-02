Michael Ostrowski und „die Verbindung von Räudigkeit und Eleganz"

Schwarzer Humor

Der auch im ORF gut eingeführte „Krimi aus Passau“ ist zuletzt ein wenig härter und düsterer geworden, „hat aber einen wohl dosierten schwarzen Humor und zum Teil sehr schräge, verschrobene Figuren, die recht nah am echten Leben sind. Mich erinnert’s an die guten Phasen von ,Vier Frauen und ein Todesfall’“, sagt der seit kurzem 50-Jährige. Das hebe diese Reihe von anderen Krimis ab. „Die meisten sind komplett humorbefreit, weil das halt schwieriger zu schreiben ist als ein Verhör. So gesehen ist dieser schwarze Humor auch eine Waffe gegen den alltäglichen TV-Einheitsbrei.“

Schräge Charaktere, das ist auch das Stichwort für Ostrowskis ersten Roman „Der Onkel“. Der folgte auf den von ihm geschriebenen und mit Helmut Köpping inszenierten gleichnamigen Film, der 2022 quasi den Kino-Lockdown beendete. Der Inhalt: „Der Onkel“ Mike Bittini ist ein Spieler, der Jahre verschwunden war und nun in seinen weißen Lederstiefeln bei der Familie des im Koma liegenden Bruders auftaucht. In dessen Nobelvilla bleibt er gern hängen, auch wenn Schwägerin Gloria – im Film von ROMY-Nominee Anke Engelke verkörpert – zunächst abweisend reagiert, weil sie ihn von früher zu gut kennt. Nichte und Neffe hängen hingegen an seinen Lippen. Bald stellt sich heraus, dass der Bruder, ein Immobilienanwalt, korrupt war und viel Geld durch die Gegend wandert.