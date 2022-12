Michael Ostrowski spricht über seinen Sohn, der das Down-Syndrom hat

Sein zweitgeborener Sohn Janosch (19), der in Graz lebt, kam nämlich mit dem Down-Syndrom (das ist eine Chromosomenstörung, die durch ein zusätzliches Chromosom 21 hervorgerufen wird und zu intellektueller Behinderung und körperlichen Anomalien führt) zur Welt.

Ostrowski kämpft dafür, dass Jugendliche mit Behinderung noch ein 11. und 12 Klasse absolvieren dürfen.

"Wenn ein Kind mit Behinderung 16 Jahre alt wird, dann wird es automatisch ausgeschult. Man muss ansuchen und dieses Ansuchen ist ein Kampf. Was ist das für ein Bild von Beeinträchtigung, dass ich den Menschen, die es am meisten brauchen, sich weiterzuentwickeln und zu lernen, die Schule verweigere?", so der Schauspieler.

"Das ist auch kurz gedacht. Wenn ich einem Kind die Möglichkeit nehme zu lernen, wird es geringere Chancen haben am Arbeitsmarkt. Meine Botschaft ist außerdem: es braucht eine wirkliche Inklusion. Ein Einbeziehen von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft", meint er.