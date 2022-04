"Matrjoschka" Staffel 2: Mit der U-Bahn in die 80er

Mit der Bahn fährt Nadia nicht nur 40 Jahre in die Vergangenheit, sondern auch mitten in die mit Traumata und Dramen ausgestattete Familiengeschichte. Nadia versucht, so manchen Fehler ihrer exzentrischen Mutter (Chloë Sevigny) wieder gerade zu biegen. Dabei sind sich die beiden näher, als Nadia lieb ist.

„Matrjoschka“ hat eine gelungene Fortsetzung gefunden, die sich wieder um das Thema Zeit dreht, aber mit einem neuen Zugang. Geblieben ist die charmante Mischung aus Witz und Tragik, deftigen Sprüchen und lässigem Style.