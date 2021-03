Maria Köstlinger: "Ich will die Hoffnung nicht aufgeben"

Dabei, so Köstlinger: „Das Theater ist ein schöner, absolut sicherer Ort. Wir haben in der Josefstadt und in den Kammerspielen perfekte Präventionskonzepte, werden regelmäßig getestet, und auch unser Publikum ist bereit, da mitzuziehen. Aber im Moment muss aufgrund der Pandemie alles viel zu lange warten. Das ist frustrierend.“

In Arthur Schnitzlers „Zwischenspiel“ und in Peter Turrinis „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ sollte Köstlinger aktuell auf der Bühne stehen. Und dann wartet ja noch die Premiere von dem geistreichen Drama „The Parisian Woman“ aus der Feder des prämierten „House of Cards“-Autors Beau Willimon. Hier soll Köstlinger die Chloe verkörpern, die zugunsten der Karriere ihres Mannes der amerikanischen Oberschicht nicht nur den Kopf verdreht. „Dieses Stück ist eine sichere Bank. Toll geschrieben, toll gebaut. Wir proben seit Oktober, aber jetzt liegt alles im Gefrierschrank.“

Und: „Ich bin immer noch ein positiver Mensch. Allmählich fange ich aber an zu zweifeln, denn wir sind keine Freiluftkünstler. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Die Josefstadt hat auch in der kommenden Saison einen großartigen Spielplan, auch mit sehr schönen Aufgaben für mich. Wie Direktor Herbert Föttinger das alles managet, ist fantastisch.“