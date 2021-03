ROMY 2021: Maria Köstlinger

Von der ersten Folge an ist sie mit dabei beim Serienerfolg "Vorstadtweiber":: Maria Köstlinger als Waltraud „Wally“ Steinberg, die als Serienfigur schon viele Höhen und Tiefen erlebt hat – und noch erleben wird. Derzeit in der fünften Staffel zu sehen, ist sie nun als beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe für die ROMY 2021 nominiert.

Köstlinger hat wie kaum eine andere Künstlerin nicht nur die österreichischeTheater- und Filmlandschaft geprägt. Maria Köstlinger ist eine Verwandlungsdarstellerin der besonderen Art. Ob im Theater an der Josefstadt und den dazugehörigen Kammerspielen– die in Schweden geborene Schauspielerin hat nicht nur das reine Sprechtheater gerockt, sie rockt auch in der Vorstadt.

Als Wally ist sie seit Beginn der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ in alle möglichen Intrigen, Amouren, Lieben und Grausamkeiten immer verwickelt. Ihre Wally ist in der Vorstadt, im ORF (und nicht nur dort) längst zur Kultfigur geworden. Maria Köstlinger verleiht dieser Frau eine Kraft, die ihresgleichen sucht.

Unglückliche Liebesabenteuer, beherzt-bösartige Intrigen sowie eine unglaublich zarte Seite, die sie in der fünften und – oder – vielleicht sechsten (leider letzten) Staffel zeigen darf, sind auch da perfekter Teil des ORF-Programms.

Denn wenn Maria Köstlinger vor der Kamera steht, dann spielt sie einfach: Wahrhaftig, ehrlich, aber wenn gefordert auch grandios überdreht, immer mit Energie und immenser Leidenschaft. Als Wally hat sie schon fast alles erlebt. Aber das bevorstehenden Ende der „Vorstadtweiber“ erlebt sie im KURIER-Gespräch „mit einem lachenden und mit einem weinendem Auge“.

„Ich hätte nie gedacht, dass diese Serie so einschlägt, aber die finale sechste Staffel kommt ja erst. Es war und ist eine wunderschöne Zeit mit den ,Vorstadtweibern’. In Zukunft freue ich mich auf andere neue Projekte und hoffe, dass wir im Theater auch wieder vor unserem treuen Publikum spielen können. Denn da stehen auch sehr schöne Premieren an. Und die Wally ist ewig in meinem Herzen.“