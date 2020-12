Regisseurin Unger und die Frauen-Bande ergründen menschliche Abgründe

Dieses Projekt reicht bis in die Zeit nach „Maikäfer flieg!“, 2016, zurück. „Wir sind so eine ,Frauen-Bande‘ und haben damals überlegt, was wir machen könnten.“ Eva Testor, u. a. mit ROMYs ausgezeichnete Kamerafrau, erzählte von ihrem ersten Drehbuch. „Wir haben das Projekt dann im ORF präsentiert. Eine Rolle spielte da, dass man dort will, dass mehr Frauen zum Zug kommen. Und wir hatten bei unserem Projekt Produzentin, Drehbuchautorin und Kamerafrau, Regisseurin, Ausstatterin und die Hauptfigur war auch zur Frau geworden … Es hat aber trotzdem noch lang gedauert. Ich habe nicht mehr an die Umsetzung geglaubt“, erzählt Unger. Im Herbst 2019 gab es doch grünes Licht und „wir haben das im Turbotempo umgesetzt.“

Testors Landkrimi ist keine leichte Kost. „Ich meine, dass das Fernsehpublikum intelligenter ist, als manche glauben und sich viele freuen, wenn einmal in Machart und Inhalt etwas anders zu sehen ist“, so Unger. Wobei sie einräumt: „Wir kommen alle vom Kino-Film und haben schon mit unserem Anspruch einerseits und den Umständen eines TV-Drehs andererseits gekämpft.“ Was heißt: weniger Zeit und Budget. „Unserer Produktionsleiterin hat sich nicht nur einmal gefragt, wie sich das alles ausgehen soll.“