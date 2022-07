Krimiserie "Unschuldig - Der Fall Julia" mit Emily Cox abgedreht

An der Ostsee sind am Mittwoch die Dreharbeiten zur Serie „Unschuldig – Der Fall Julia“ zu Ende gegangen. In die Hauptrolle ist die Wienerin Emily Cox (Mitte) geschlüpft: Sie spielt die Lehrerin Julia, die unschuldig für den Mord an einem Schüler verurteilt wurde. Aufgrund neu aufgetauchter Beweise kommt sie nach fünf Jahren frei.

Julia will ihren Ex-Mann (Jan Krauter), obwohl er sie im Stich gelassen hat und seine Verlobte Katrin (Katharina Marie Schubert) heiraten will, für einen Neuanfang gewinnen. Auch eine Rückkehr an ihre Schule versucht Julia zu erzwingen. Was damals zwischen der jungen Deutschlehrerin und dem Opfer passiert ist, möchte sie weiter für sich behalten und nicht einmal Hauptkommissar Kauth (Thomas Loibl) anvertrauen. Er fokussiert sich auf den hochbegabten Felix, der unter Julias Regie in der Rolle des durchtriebenen „Puck“ von Shakespeares „Sommernachtstraum“ aufging. Schon bald stößt Kauth auf Konflikte, Lügen und Geheimnisse, von denen nicht einmal Julia etwas ahnt.

FĂĽr die ARD/ORF-Produktion stand auch Gerti Drassl vor der Kamera. Zu sehen sein wird die vierteilige Miniserie voraussichtlich 2023.