"How To Sell ...": Neue Abenteuer mit dem Drogenbaron im Kinderzimmer

"How To Sell ..." ist nach wie vor ein unterhaltsames Porträt der Generation Z, wenngleich man das Gefühl bekommt, mit dem Schul-Stoff in der dritten Runde langsam durch zu sein. Die Computernerds sorgen dennoch wieder für einige amüsante Momente, etwa als sie von der Polizei aufgehalten werden und mit einer schwindeligen Ausrede versuchen, eine Durchsuchung des mit Drogen vollbepackten Kofferraums zu verhindern.

Das Unheil ist damit aber nicht aus der Welt geschafft – und auf Moritz wartet anstelle der Schul- früher oder später die Anklagebank.