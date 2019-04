Die Böhmermann-Firma drehte für Netflix: Kreativ mit Drogen

Sie drehten für Netflix die Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“, die am 31. Mai online geht. Wie wird sie?

Wild! Wir beschäftigen uns mit der Generation Z, also mit Jugendlichen, die im Jahr 2019 erst siebzehn sind und völlig anderen Medienkonsum gewohnt sind als wir. Sie spielt mit allen Formen, die einem begegnen können, wenn man auf Social Media kommuniziert, sie nutzt die gesamten Tools: Sprachnachrichten, Textnachrichten, aber auch Games.

Die Serie ist inspiriert von einer wahren Geschichte, die in Leipzig passiert ist. Ein Jugendlicher betrieb aus dem Kinderzimmer einen millionenschweren Onlinedrogenhandel.

Es gab dort einen jungen Mann, der sich im Internet „Shiny Flakes“ genannt hat und der mit 19 einen Drogenversand aufgebaut hat. Wir waren bei der Recherche vor allem davon fasziniert, dass das so funktioniert hat wie Amazon. Wir fanden die Drogen gar nicht so interessant, sondern, dass jemand diese Branche nimmt und das in einen gepflegten Onlinestore packt. Man konnte Kundenbewertungen abgeben und wenn man etwas in den „Warenkorb“ legte, hat man eine Empfehlung bekommen: „Kunden, die das Produkt kauften, kauften auch …“ Wir hatten Lust, aus dieser Fallhöhe etwas zu machen: Hier der Start-up-Gedanke und dort ein Geschäft, das wahnsinnig gefährlich und verboten ist.

Ist die Staffel eine abgeschlossene Geschichte, oder könnte daraus eine Art deutsches „ Breaking Bad“ werden? Es ist alles sehr figurengetrieben. Man könnte auch weitermachen. Ich glaube nicht, dass in unserer Gegend irgendjemand so viele Staffeln macht wie „ Breaking Bad“, aber wir haben natürlich große Lust, das weiterzuerzählen.

Wie fühlt man sich als Serienschöpfer, wenn Netflix auf den Knopf drückt – und die eigene Produktion ist auf der ganzen Welt abrufbar?

Das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Vorstellung: 189 Länder … Man fühlt sich fast wie ein Markenbotschafter, um der Welt die Angst davor zu nehmen, was bei den Deutschen am meisten gefürchtet wird: nämlich ihr Humor (grinst).