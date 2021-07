"Never Have I Ever" Staffel 2 bei Netflix: Zweigleisig ins Chaos

Weil ihre Mutter ohnehin bald mit ihr zurück nach Indien ziehen will, beschließt die Schülerin, die verbleibende Zeit in den USA voll zu genießen – und zweigleisig zu fahren. Dass das nicht lange gut geht, versteht sich von selbst.

Und dann kommt auch noch ein anderes Mädchen mit indischen Wurzeln an Devis Schule, das wesentlich beliebter ist. Für Devi der Beweis, dass ihr Außenseiterdasein doch nichts mit Rassismus zu tun hat – sondern sie einfach objektiv langweilig sein muss.

Erzählt wird die Handlung wie in Staffel 1 von Tennislegende John McEnroe, was immer, wenn es ans (stets jugendfreie) Eingemachte geht, etwas seltsam wirkt. Dennoch sorgt die Stimme aus dem Off für einen guten Witz. In Episode 3 wird er kurzzeitig von Gigi Hadid abgelöst, die das Geschehen aus Paxtons Sicht kommentiert.

„Never Have I Ever“ bleibt in der Fortsetzung eine amüsante und warmherzige Coming-of-Age-Serie mit vielschichtigen Charakteren. Neben der eigensinnigen und mitunter etwas zu selbstbewussten Protagonistin bekommen auch andere Raum. Etwa Devis Mutter Nalini (Poorna Jagannathan) und Cousine Kamala (Richa Moorjani), die sowohl im Berufsleben als auch in der eigenen Familie gegen Klischees und Erwartungshaltungen ankämpfen müssen. Und sich in der neuen Staffel sogar den ein oder anderen Tipp von der chaotischen Devi holen.