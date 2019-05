"Guardian": Österreichs Satiriker fühlen sich eingeschüchtert

Was derzeit in Sachen ORF und FPÖ, Satire und Empörung in Österreich passiert, beschäftigt auch die internationale Presse. Die britische Zeitung Guardian berichtete am Mittwoch darüber und befragte mehrere österreichische Satiriker zur aktuellen Lage.

In dem Artikel wird Jan Böhmermanns Interview in der Sendung "Kulturmontag" und die darauffolgende Distanzierung des ORF genauso thematisiert wie die Attacken der FPÖ gegen Journalist Armin Wolf und die "Biep"-Affäre rund um ein maschek-Video.

In einem Beitrag für "Willkommen Österreich" hatte das Satiriker-Duo eine Videoaufnahme von Heinz-Christian Strache neu vertont und mit dem Text "Vom Neonazi zum Sportminister" unterlegt. Der ORF löschte das Video daraufhin aus der TVthek und lud es mit einem Biep-Ton an der entsprechenden Stelle erneut hoch.