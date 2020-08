Gerhard Zeiler übernimmt in den USA Schlüsselrolle bei WarnerMedia

Die berühmt berüchtigten 100 Tage brauchte der neue WarnerMedia-Chef Jason Kilar nicht einmal, um beim Mutterkonzern von Warner Bros, HBO und CNN seine ersten tiefen Spuren zu hinterlassen: Seit Freitag reißen Meldungen über Abgänge im Spitzenmanagement nicht ab; ihnen sollen nun auch noch Hunderte Mitarbeiter folgen, berichtete Bloomberg. Die Organisation und Inhalte-Produktion müssten schlanker und durchlässiger und auf die Streaming-Plattform HBO Max ausgerichtet werden, hatte der 49-Jährige in Interviews mit US-Medien am Wochenende und in einem Memo an die Belegschaft angekündigt.

Der vormalige Amazon-Manager und Gründungs-CEO des US-Streamingdienstes Hulu wird WarnerMedia, 2018 von AT&T für 85 Milliarden Dollar übernommen, ins zukunftsweisende Match gegen Netflix, Amazon, Disney+ und Co. führen. Dabei ist man ein Spätstarter ins Plattform-Zeitalter; erst im Mai, zum Antritt Kilars, wurde HBO Max lanciert. Es verfügt, zusammen mit Pay-TV-Sender HBO, über 36 Millionen Abonnenten. Das ist gut, muss aber besser werden, will man sich mittelfristig behaupten. Denn Corona lässt Kino- und Werbeeinnahmen massiv einbrechen und erschwert die Film- und TV-Produktion. Nur das Streaming-Geschäft boomt.