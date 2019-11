Gerhard Zeiler: "Die Positionierung der SPÖ ist zu eng"

Er war Pressesprecher von Fred Sinowatz in den 70ern, ORF-Generalsekretär in den 80ern, ORF-Chef in den 1990ern. 2016 geht die Entscheidung der Faymann-Nachfolge für Christian Kern und gegen ihn aus. Einen Tag nach dem Steiermark-Wahl legt das „einfache Parteimitglied“ Gerhard Zeiler (64) „leidenschaftlich rot“ vor: „ein subjektives Buch“, das er nicht als „Abrechnung“ verstanden wissen will.

Wie die SPÖ genesen kann, ob Andreas Khol die Wettschulden bei ihm begleichen wird und was Sumoringer mit den Casinos Austria zu tun haben, das erzählte er im KURIER-Interview.