"Leidenschaftlich rot" - Gerhard Zeiler über die Blütezeit und Krise der SPÖ

" Fred Sinowatz wurde in kurzer Zeit so etwas wie mein zweiter Vater." Und: "Man muss man Fred Sinowatz zuschreiben, dass er den Übergang zu Vranitzky strategisch perfekt vollzogen hat. Es gibt wenige Beispiele in der politischen Geschichte für einen derartig erfolgreichen Wechsel aus einer bereits verloren geglaubten Position heraus. Dass die SPÖ nach der Ära Kreisky und nach der Kanzlerschaft von Fred Sinowatz noch weitere 14 Jahre den Bundeskanzler stellte, ist neben der Person Franz Vranitzky vor allem Fred Sinowatz zuzuschreiben."