Zeiler will nicht SP-Chef werden

Der Ex-ORF-Chef und jetzige Time Warner-Manager Gerhard Zeiler erklärt den Zeitpunkt: „In den USA wird Thanksgiving gefeiert. Es ist die einzige Woche, in der ich in Wien sein kann. Und es ist keine Wahlkampfwoche.“ Zeiler will sein Buch weder als „Abrechnung“ verstanden wissen, noch als Bewerbung für den Vorsitz der SPÖ oder „eine andere Funktion“ in der Partei. Mehr noch: Man möge Pamela Rendi-Wagner die „Zeit geben, die Partei zu führen“.

Zeiler hofft, dass Rendi-Wagner die SPÖ „inhaltlich breiter aufstellt“ und mit einem „jüngeren, weiblicheren Team in die Zukunft führt“. Sie hat „aus meiner Sicht die Loyalität verdient. Meine, als einfaches Parteimitglied, hat sie.“ Den personellen Neuanfang sieht Zeiler als eine der Aufgaben für Rendi-Wagner.

Auf Nachfrage sagt er, er hätte sich nicht für Parteimanager Christian Deutsch ausgesprochen. Und „nein“, er steht nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung, nimmt er eine nochmalige Nachfrage nach seiner Position in der Partei vorweg.

„Leidenschaftlich rot“ sei ein „subjektives Buch“ und ein „Diskussionsbeitrag“.