"Fit mit den Stars" als ORF-Erfolg: Conny Kreuter lässt Philipp vergessen

Wie fit ist der ORF nach der Trennung von FPÖ-Flüsterer Philipp Jelinek? Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort: Ohne die Chance auf großes Aufwärmen machte „Dancing Star" Conny Kreuter am Montag den schwierigen Anfang. Und so viel steht nun fest: „Fit mit den Stars“, aus der Not geboren, hat vollends überzeugt und Quoten eingefahren, die es zuvor nie gab.