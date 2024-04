"Fit ohne Philipp": Was den Publikumsliebling zu Fall bringen dürfte

Denn mit dem am Wochenende veröffentlichten Instagram-Video - entgegen einer Empfehlung seines Arbeitgebers ORF - dürfte der ROMY-Preisträger ins zuvor selbst geschaufelte TV-Grab gesprungen sein. Er lieferte eine Entschuldigung, die jedenfalls dem Unternehmen gegenüber keine war - es ist kaum anzunehmen, dass sich so etwas ORF-Chef Roland Weißmann , ebenfalls ein passionierter Sportler, gefallen lassen wird. Arbeitsrechtlich geht es bei Jelinek um mehr als nur ein patschertes Anbiedern an einen blauen Spitzenpolitiker – wie dieser es auf Social Media nun darzustellen versucht.

„Fesches Hauberl, Herr Vizekanzler.“ Und: „Guter Auftritt gestern im Olympiastudio“. Jelinek sucht über die Chats 2018/19 wiederholt die Nähe zum damaligen FPÖ-Vizekanzler Strache, den er vom Fitnessstudio kennt, wobei ihn freut, dass er in der Folge da und dort als dessen „Personal Coach“ beschrieben werden wird. Jelineks Ziel ist eine ORF-Karriere - und das gelingt. „Du wirst bald moderieren, wie ich höre. Gut so 😊 Lg Hc“. Und Jelinek weiß, was er schuldig ist. „Freu mich auch sehr das WIR das geschafft haben. Sollten uns wenn du zurück bist kurz sehen … hab eine Info für dich die eventuell wichtig sein könnte“.

Jelinek liefert Infos über den ORF

Jelinek bringt sich, kaum dass er als Rubrik in „Guten Morgen Österreich“ Fuß gefasst hatte, laut den FPÖ-Chats offensiv als blauer Maulwurf im ORF in Stellung. Und das nicht nur einmal: „… es tut sich einiges im Haus .. wo ich denke das solltest du wissen..“. Er sitze ja seit einiger Zeit in der GD (Generaldirektion, Anm.) und ab und zu bei Meetings der Day Time, „bekomme einiges mit .. was so gesprochen wird.“ Jelinek mahnt den Vizekanzler vom Küniglberg aus: „Ihr lasst Euch wie damals über den Tisch ziehen … ihr schaut nur darauf eure Leute in die oberen Positionen zu bringen .. und überseht dabei ganz … das währendessen … schwarz bereits in den unteren Bereichen ordentlich umräumt und ihre Indianer in Stellung bringt.“