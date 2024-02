Inserate, Russen, ORF-Gebühr: Die Strache-Chats sind da

„Sehr gut!“, antwortet Vilimsky. Vier Tage weiter scheint alles geklärt. „Bitte weiter bei Fellner schalten. Wir haben es geklärt! Er kommt uns entgegen! Lg“, schreibt Strache in eine weitere Chatgruppe ohne Vilimsky und Probst. Was sagt Strache heute dazu? Die Antwort auf eine sehr kurzfristige KURIER-Anfrage steht noch aus.

„Lassen wir dunsten“: Keine Inserate für Info-Direkt

Ärger gibt es auch mit Medien, die der FPÖ nahestehen. So beschwert sich Hofer in einer Vierer-Chatgruppe am 14. April über einen Bericht auf Unzensuriert über die rege Unterstützung für die rechtsextreme Identitäre Bewegung, mit der die FPÖ unter Kickl nun wesentlich besser auskommt. „Das ist so ärgerlich!!!! Die beschimpfen uns und werden dann noch hofiert“, schreibt Hofer. „Absurd!!!!“, bestätigt Strache.

„Zur allgemeinen Beruhigung“ ruft dann FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker auf. Der Bericht sei nur fünf Minuten online gewesen und „sofort rausgenommen“ worden. Strache plädiert dennoch dafür, bei patriotischen Medien nun „endlich die FPÖ-Linie“ umzusetzen.