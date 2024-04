ORF-Vorturner Philipp meldet sich nach FPÖ-Chats Wort: "Es war ein Blödsinn"

Jelinek war in die Kritik geraten, als Chats aus der FPÖ bekannt wurden, die während ihrer Regierungsbeteiligung 2017 bis 2019 beim ORF kräftig umrühren wollte. Jelinek sah da offenbar seine Chance auf ein Stück vom "Kuchen", wie er damals an Strache schrieb.

In seinem Instagram-Video erklärt Jelinek, dass er sich immer wieder beim ORF für Castings beworben und mit "Hunderten von Menschen" gesprochen habe. Den damaligen Sportminister Strache kannte er aus dem Fitnessstudio, deshalb habe er sich mit ihm getroffen und mit ihm gesprochen - so wie er jetzt mit Werner Kogler , grüner Vizekanzler und Sportminister, spricht.

Was die Chats betrifft, so könne er sich "nicht mehr erinnern, was ich da vor sechs Jahren geschrieben habe". Aber: "Sollte ich jemanden verletzt haben oder übers Ziel hinausgeschossen sein, dann möchte ich mich entschuldigen", so Jelinek. "Es war ein Fehler, ein Blödsinn."

An sein Publikum gerichtet sagt er weiter: "Wenn ihr sagt, Jelinek, was du gemacht hast, das geht gar nicht, das werden wir dir nicht verzeihen, dann werde ich das akzeptieren." Er werde sich aber weiterhin "für die Gesundheit und das Wohlbefinden" einsetzen.