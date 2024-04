Erstmals fit ohne Philipp: "Beißen, Beißen" mit Conny Kreuter

Seit dieser Woche heißt die Sendung um 9:10 auf ORF2 ja „Fit mit den Stars“. Als Erstes fällt auf: Die Melodie ist komplett gleich geblieben. So, als wolle der ORF trotzig sagen: Das ist unsere Sendung für dich und mich und alle, der Vorturner ist austauschbar, bei uns wedelt nicht der Schwanz mit dem Hund.

Die Mitturner stellt sich der ORF jedenfalls als Menschen reiferen Alters vor und hat damit wohl nicht unrecht. Jedenfalls werden nun statt dem hin und herwirbelnden Philipp ein paar ältere Turnbegeisterte im Vorspann gezeigt. Die Sendungsfarbe ist nun rot statt orange.

Bewegt in den Morgen - das Hirn trainiert mit

Dann begrüßt Conny Kreuter die Mitturnerinnen und -Turner, „schön, dass Sie mit dabei sind, und dass wir bewegt in diesen Morgen starten.“ Sie stellt sich noch als Profitänzerin und Chefchoreografin bei „Dancing Stars“ vor, bevor es losgeht.

Ganz entspannt mit Schulterkreisen. Verbunden mit tiefem Einatmen und Ausatmen.

Zum ersten Mal sagt Kreuter jetzt: „Ich glaube, Sie kennen diese Übung.“ Sie macht „schöne Achter mit den Handgelenken.“ Dann wird die Richtung gewechselt. „Auch das Hirn wollen wir gleich in der Früh mittrainieren.“

Oh, mitdenken! Vielleicht denken jetzt viele Mitturner zurück an ihren Philipp. Oder daran, welche Stars in den kommenden Wochen vor ihnen stehen werden? Andi Goldberger, Hans Knauß, Armin Assinger beim Hüftkreisen, wie das wohl wird?

Vielleicht wünschen sich ein paar Gehässige auch, dass sämtliche sogenannte „ORF-Gagenkaiser“ nun im Wochenrhythmus in die Turnarena steigen, um öffentlich zu transpirieren.