Sonntagabend musste der ORF erstmals seinen "Transparenzbericht" an das Bundeskanzleramt übermitteln. Darin enthalten ist auch eine Liste auf der jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden sind, die jährlich mehr als 170.000 Euro Gage erhalten. Und genau diese Liste hat für ordentlich Aufregung gesorgt - in der Politik wie in der Bevölkerung. Ob die Aufregung gerechtfertigt ist, warum es mittlerweile zu Drohungen gekommen ist und wieso der ORF seit dem heutigen Dienstag einen Ethik-Kodex hat, erklärt Christoph Silber aus der KURIER Kultur-Redaktion.



Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts