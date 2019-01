Finale im Dschungelcamp: Und der Herr ließ endlich Hirn regnen

Drei letzte Prüfungen

Aber zurück zum Finale: Da mussten die drei Verbliebenen noch zwischen den drei Schlagwörtern aus dem Yotta-Motivationsspruch wählen: „Strong“ „Healthy“ oder „full of energy“. Laut Moderatorin Sonja Zietlow in der „süßen“ Annahme, das könnte noch etwas an der Verteilung der letzten drei Dschungelprüfungen ändern.

Aber irgendwie war klar, dass nicht viel Witz darin liegt, den 74-jährigen Schlagersänger Peter Orloff, der noch immer davon träumte, Dschungelkönig zu werden, mit Kamelpenissen und Lammhirnen zu behelligen. Orloff durfte noch ein paar Mal theatralisch die Fäuste ballen und schließlich zwischen schläfrigen Riesenwaranen und Teppichpythons seine letzten fünf Sterne erobern.

" GZSZ"-Schauspieler Felix van Deventer (22) hatte Ähnliches zu tun, musste aber die Zunge zu Hilfe nehmen, um die Sterne von einem Schraubgewinde zu lösen.

Lunge, Hirn und Skorpion

„Durch die Zunge in die Lunge“ nahm sich Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Evelyn Burdecki als Motto, als sie sich zum Speisen an den Tisch der Dschungelgötter setzen musste. Die 30-Jährige hatte noch vor einigen Tagen gesagt: „Herr Gott, lass' es Regen regnen!“ Jetzt ließen die Dschungelgötter doch noch ein wenig Hirn regnen. In Form von Lammhirn, um genau zu sein.

Burdecki hatte aber „nur kurzfristig mehr Hirn im Magen als im Kopf“, wie Moderator Daniel Hartwich kommentierte, dann musste alles wieder raus, was keine Miete zahlt.