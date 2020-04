Der "kleine" Song Contest: "Manche hassen ihn liebevoll"

Die Kandidaten für den heurigen Song Contest dürfen auch 2021 wieder antreten – allerdings mit neuen Songs. Für Österreich ist Vincent Bueno dabei.

Für Knoll bedeutet das Ersatz-Setting unter anderem mehr Platz: „Ich mache meine Moderation in einem ganz normalen Studio, das endlich mal größer ist, als die klassischen Kabinen – da kann ich besser mittanzen“, berichtet der 47-Järhige, der gerade zwei Wochen im Isolationsbereich von Ö3 verbracht hat: Als Vorsichtsmaßnahme wegen Corona ziehen alternierend Teams in der Redaktion in Wien-Heiligenstadt ein.

"Das ist ja auch ein Privileg in diesen Tagen in die Arbeit gehen zu dürfen", meint Knoll. "Das Sitzungszimmer war gar kein schlechtes Schlafzimmer. Nur die ständige Verfügbarkeit von Süßigkeiten war brutal. Ich hau' da unkontrolliert in mich rein. Insofern muss ich mir für eine mögliche nächste Isolation in zwei Wochen was überlegen. Vielleicht eine Art Mundschutz ... ;-)"

Nach dem virtuellen ESC geht es für ihn wahrscheinlich wieder in die Isolation.