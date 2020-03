Stefan Raab und ProSieben planen eigenen Song Contest

Der Eurovision Song Contest 2020 wurde abgesagt, nun planen Entertainment-Urgestein Stefan Raab und ProSieben eine Alternative: Der "Free European Song Contest" soll am 16. Mai im TV zu sehen sein.

"Besondere Herausforderungen brauchen besondere Lösungen. An diesem Abend kommt Europa auf besondere, einzigartige Weise zusammen", so Raab in einer Aussendung von ProSieben.

Die Show soll live aus Köln gesendet werden und alle gesetzlichen Auflagen rund um Corona erfüllen – viel mehr ist zum konkreten Ablauf noch nicht bekannt. Auch ob Raab, der als Ideengeber und Produzent der Show genannt wird, überhaupt am Schirm zu sehen sein wird, geht aus der Aussendung nicht hervor.

Weitere Infos zum Ersatz-ESC sollen folgen.