Coronavirus: Auch Ö3 setzt auf Isolationsbereich

Nach dem ORF-Zentrum und den Landesstudios wird auch bei Ö3 ein Isolationsbereich in Betrieb genommen: Heute (Donnerstag) ziehen 22 Mitarbeiter in eine WG in den Ö3-Studios in Heiligenstadt.

Zwei Wochen lang werden sie dort nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen. Die neue Unterkunft beziehen die Ö3-Mitarbeiter heute Abend.

Mit dabei sind die Ö3-Moderatoren Robert Kratky, Andi Knoll, Sheyda Kharrazi, Verena Kicker, Tina Ritschl und Tarek Adamski, Ö3-Senderchef Georg Spatt sowie 15 Kollegen aus Redaktion, Nachrichten, Programmgestaltung und Technik.