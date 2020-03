Coronavirus: Auch Landesstudios mit Isolationszonen

Vorarlberg seit Dienstag gerüstet

20 Personen, die im ORF Vorarlberg sogenannte Schlüsselpositionen abdecken, sind am gestrigen Dienstagabend für zehn Tage ins Landesfunkhaus in Dornbirn eingezogen. Landesdirektor Markus Klement ließ dafür innerhalb von 48 Stunden das große Publikumsstudio zu einer Art Hotel umbauen, wie es in einer Aussendung hieß. 20 Kojen wurden mit Hotelbetten, Nachtkästchen, Leselampen, Ladeanschlüssen und Kleiderkästen möbliert. Im Requisitenraum wurde mit einer Theke sowie Tischen und Stühlen ein Restaurationsbereich eingerichtet. Die Grünflächen vor dem-Landesfunkhaus dienen dem Team als Erholungszone. „ Vorarlberg heute“ wird in den kommenden zehn Tagen von Daniel Rein moderiert.

ORF Burgenland zieht heute ein

Auch ins Landesstudio im Burgenland zieht heute Abend nach einem Gesundheitscheck ein 13-köpfiges Team, darunter „ Burgenland heute“-Moderatorin Elisabeth Pauer, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Nach zwei Wochen erfolgt der Wechsel zum zweiten Team. In der Steiermark wird ebenfalls am heutigen Mittwochabend ein 14-köpfiges Team einquartiert. Renate Rosbaud und Thomas Weber werden in den nächsten zwei Wochen die Sendung „ Steiermark heute“ präsentieren.