Coronavirus: ORF meldet 570 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Der ORF meldet wegen der Corona-Krise 570 seiner rund 3.000 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an. Sie werden ab 13. April für drei Monate zur Hälfte 50 Prozent und zur Hälfte 10 Prozent Kurzarbeit leisten, bestätigte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz einen Bericht der Kleinen Zeitung gegenüber der APA.

Betroffen seien alle Bereiche, die derzeit wegen der Absage von Kultur- und Sport-Veranstaltungen sowie von Eigenproduktionen ihrer Tätigkeit nicht in vollem Umfang nachgehen könnten. Die Information und jene Bereiche der Technik, die derzeit besonders gefordert seien, seien ausgenommen.

Außerdem habe man zunächst nach Möglichkeit intern umgeschichtet. So arbeite etwa ein Drittel der Mitarbeiter aus dem Sport im aktuellen Informationsbereich, sagte Wrabetz zur APA. Auch der Infrastrukturbereich werde heruntergefahren, vom Postdienst bis zu Baumaßnahmen. Wrabetz erwartet, dass die Maßnahmen in den kommenden drei Monaten fünf Mio. Euro an Einsparungen bringen, wie er in einem Interview mit dem Horizont sagte.

"Auch wenn sich die Werbung erfreulicherweise beginnt, auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren, ist nicht davon auszugehen, dass wir die auftretenden Verluste ausgleichen können. Daher sind auch auf der Kostenseite durch die Geschäftsführung alle Maßnahmen zu ergreifen, um den ORF auch wirtschaftlich stabil zu halten", schreibt Wrabetz in einem Brief an die Mitarbeiter, der der APA vorliegt.