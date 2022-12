Causa Fellner: Mediengruppe Österreich plant neue Compliance-Regeln

Als Resultat dieser seien Compliance- und Verhaltensregeln erarbeitet worden, die mit 1. Jänner 2023 in Kraft treten sollen. "Diese neuen Compliance-Regeln der Mediengruppe Österreich regeln den korrekten Umgang aber auch Sprache und private Beziehungen am Arbeitsplatz, sie klären in sehr weitgehender Weise jede Form der sexuellen Belästigung und regeln Ansprechstellen und Meldekanäle bei Verstößen gegen die Compliance-Regeln sowie für Beschwerden", so Fellner.

Fragen an Politik

Frauennetzwerk Medien und Presseclub Concordia wollten auch wissen, ob die neue Geschäftsführung der Ansicht sei, dass Wolfgang Fellner, der sämtliche Vorwürfe abstreitet, als Moderator weiterhin auf Sendung zu sehen sein sollte. Darauf ging Niki Fellner nicht ein, lud aber zu einem persönlichen Gespräch ein, im Rahmen dessen er die neuen Compliance-Regeln vorstellen könne.

In ihrer Aussendung wandten sich Frauennetzwerk Medien und Presseclub Concordia auch an die Politik: Die Mediengruppe Österreich profitiere "in besonderem Ausmaß von der neuen Digitaltransformationsförderung". Da es sich dabei um Steuergeld handle, stelle sich die Frage, "ob hier nicht strengere Maßstäbe für die Vergabe allfälliger Förderungen erforderlich sind".