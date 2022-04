Belästigungscausa: Fellner erneut wegen übler Nachrede verurteilt

Herausgeber Wolfgang Fellner ist am Mittwoch am Straflandesgericht Wien erneut wegen übler Nachrede in der Belästigungscausa verurteilt worden. Die ehemaligen oe24-Mitarbeiterinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner hatten nach einem Artikel in "Österreich" bzw. "oe24" im Zusammenhang mit der Belästigungscausa geklagt. Die Mediengruppe Österreich muss an die beiden Frauen jeweils 10.000 Euro zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Gegenstand war ein Brief an die Leser in Österreich bzw. oe24 von Anfang September 2021: Darin hat Fellner die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Scharf und Wagner als "frei erfunden" bezeichnet und von "Rufmordkampagne" sowie "Verleumdung" geschrieben.