BP-Wahl: Wallentin wirbt auf Doppelseite in der "Krone bunt"

Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin wirbt in seiner Hauszeitung für Unterstützungserklärungen: Auf einer Doppelseite in der aktuellen "Krone bunt", der auflagenstarken Beilage zur Sonntagszeitung des Boulevardriesen, finden sich die Formulare zur Unterstützungerklärung für Wallentin. Der Anwalt war bis zur Bekanntgabe seiner Kandidatur Kolumnist in der "Krone bunt" gewesen. Die Seite hinter der Doppelseite blieb leer, offenkundig, um das Formular ausschneiden und zum Amt tragen zu können. Für Wallentin - sofern er den regulären Werbepreis gezahlt hat - eine teure Ausgabe: Laut Preistabelle der "Krone Bunt" liegt der Tarif bei rund 110.000 Euro für die drei Seiten.