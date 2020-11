Böhmermann ist zurück: Neue Show "ZDF Magazin Royale" startet

Nicht mehr Nische

Was sich nun ändert: Böhmermann ist definitiv nicht mehr Nische, sondern offiziell ZDF-Hauptprogramm. Er läuft jetzt direkt hinter der extrem populären „heute-show“ von Oliver Welke, was Auswirkungen auf die Quoten haben wird. Anders gesagt: Aus großer Kraft folgt große Verantwortung, um mal popkulturell zu werden. Böhmermann muss nun liefern. Oder?

„Wenn meine Kolleginnen, Kollegen und ich in den letzten Jahren etwas gemacht haben, dann war es liefern. Die Frage ist nur immer: Was wird geliefert?“, sagt er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Über das Konzept will er noch nicht viel verraten. Es wird wohl einen Vorhang geben und einen Schreibtisch, klassisch Late-Night-Show. Die Sendung soll weniger die Woche nachklappern und selbst Themen setzen. „In den vergangenen Jahren war der “Schreibtisch-Teil„ in unserer Show, also die Auseinandersetzung mit Themen von morgen, ein Seitenaspekt“, sagt Böhmermann. „Der rückt jetzt in den Mittelpunkt.“ Deswegen rücke auch der Tisch nun in die Mitte im Studio in Köln.