Ariane Alter: "Frauen haben in Late-Night-Shows eher eine untergeordnete Rolle besetzt"

Die gebürtige West-Berlinerin startete ihre Moderationskarriere bei MTV, zog dann der Liebe wegen nach Salzburg, wo sie Soziologie studierte („Die Messlatte, was Aussicht angeht, ist jetzt sehr hoch!“). Zuletzt moderierte sie für funk, das Jugendangebot von ARD und ZDF, die YouTube-Late-Night-Show „Gute Nacht, Alter!“, ist außerdem für das Format „Das schaffst du nie“ tätig und spricht im Podcast „Im Namen der Hose“ regelmäßig über Sexualität, Selbstbestimmung und vermeintliche Tabu-Themen.

Dafür müsse sie sich schon mal überwinden. Vor allem die Zuschriften von jungen Frauen, die berichten, ihren Körper durch den Podcast nicht mehr als Feind, sondern als Freund zu sehen, motivieren Alter, weiterzumachen.

In ihrer Late-Night-Show soll es aber (auch) um andere Themen gehen: Diversität und Rassismus stehen genauso in der Sendungsankündigung wie Blutspenden und Klimawandel. Dass eine große Bandbreite abgedeckt wird, zeigen auch die Namen der ersten beiden Gäste: Zum Auftakt heute Abend ist Influencerin Cathy Hummels eingeladen, in der zweiten Folge ist die deutsche Staatssekretärin Sawsan Chebli im Studio. Es werde einen „Stand-up-artigen Teil“ geben und Einspielfilme. „Ich würde fast sagen, eine klassische ,Late Night‘, nur ohne Schreibtisch, dafür mit einem sehr bequemen Sofa“, schmunzelt Alter.