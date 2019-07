Laura Karasek: „Die Sprüche sind überall gleich“

Sie spielen ja auch bewusst mit diesen Klischees.

Natürlich. Als ich gemerkt habe, wie das die Leute irritiert und vor den Kopf stößt, habe ich mir gedacht: Das ist ja krass! Es war mir gar nicht so bewusst, dass Menschen so engstirnig sind oder so in Schubladen denken. Was man als Frau alles nicht machen darf! Trink’ nicht so viel, iss’ nicht so viel, und zieh’ dich nicht so nackig an. Irgendwann hab’ ich gesagt: Ich kann mich nicht diesen ganzen Gesetzen unterwerfen. Ich möchte so aussehen, so essen und so laut sein, wie ich will und kann dabei hoffentlich trotzdem ein rücksichtsvoller, liebevoller Mensch sein. Wenn man sich immer anpasst, dann wird sich nie was ändern.

Wann und wo man Laura Karasek im TV sehen kann

Die Talkshow „Zart am Limit“ ist ab heute (4. Juli) immer donnerstags um jeweils 22.15 Uhr bei ZDFneo zu sehen. Insgesamt soll es sechs Ausgaben geben.

Die Doku-Reihe „7 Töchter“ läuft ab 9. Juli in drei Ausgaben immer dienstags um 20.15 Uhr bei Vox.