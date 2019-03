Berichte über Frauenmorde: "Es ging nicht mehr um Einzelfälle"

Trotz einiger Negativbeispiele beurteilt Brem die Berichterstattung zu Beginn des Jahres größtenteils positiv: „Ich habe gut gefunden, dass so massiv berichtet wurde“, meint Brem.

„Die Art und Weise war natürlich je nach Medium unterschiedlich, aber das Thema war eindeutig: Wieso werden in Österreich so viele Frauen ermordet? Es ist, glaube ich, erstmals nicht mehr um Einzelschicksale gegangen, sondern man hat sich wirklich damit beschäftigt, was da in der Gesellschaft los ist.“